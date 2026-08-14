В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Двое жителей Башкирии получили ранения при атаке беспилотников. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека, пострадавших во время атаки беспилотников на Башкирию, остаются в больнице. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, сообщили в региональном Минздраве. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Напомним, утром 14 августа над Башкирией были сбиты 21 беспилотник. По словам главы республики Радия Хабирова, 16 БПЛА уничтожили в районе Салавата. Еще пять беспилотников пытались атаковать крупный логистический центр Wildberries в Чишминском районе.

После падения обломков одного из беспилотников в промзоне Салавата произошло возгорание. На территории логистического объекта Wildberries также возник пожар.

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