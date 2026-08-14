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НовостиОбщество14 августа 2026 4:00

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА

Два человека пострадали при атаке БПЛА на Башкирию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Двое жителей Башкирии получили ранения при атаке беспилотников.

Двое жителей Башкирии получили ранения при атаке беспилотников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два человека, пострадавших во время атаки беспилотников на Башкирию, остаются в больнице. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, сообщили в региональном Минздраве. Медики оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Напомним, утром 14 августа над Башкирией были сбиты 21 беспилотник. По словам главы республики Радия Хабирова, 16 БПЛА уничтожили в районе Салавата. Еще пять беспилотников пытались атаковать крупный логистический центр Wildberries в Чишминском районе.

После падения обломков одного из беспилотников в промзоне Салавата произошло возгорание. На территории логистического объекта Wildberries также возник пожар.

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