От +28 до +13: Башкирию ждет резкое похолодание

В Башкирии температура опустится до +13 градусов к воскресенью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии на выходных ждут дожди и заметное похолодание. К воскресенью температура воздуха днем опустится до +13...+18 градусов, сообщили в Башгидромете.

В пятницу, 14 августа, по республике пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. На юго-востоке существенных осадков не ожидается. Северо-западный ветер будет умеренным, днем местами усилится до сильного. Воздух прогреется до +18...+23 градусов, а на юго-востоке - до +28.

В субботу, 15 августа, кратковременные дожди ожидаются местами ночью и по всей республике днем. В отдельных районах прогремят грозы. Температура ночью составит +5...+10 градусов, днем будет +15...+20.

Еще прохладнее станет в воскресенье, 16 августа. В течение дня снова пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. На юго-востоке республики существенных осадков не прогнозируется. Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, днем воздух прогреется лишь до +13...+18.

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