Уехали на белом «Фольксвагене» и исчезли: в Башкирии два дня идут поиски загадочно пропавших супругов

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии поисковый отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» разыскивает пожилых супругов из Давлеканово. Ринат и Рашида Файзуллины, которым обоим по 83 года, два дня назад уехали на автомобиле и не вернулись.

Супруги передвигались на белом Volkswagen Polo. Их точный маршрут неизвестен.

Приметы пропавших:

Ринат Файзуллин – рост 170 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

Рашида Файзуллина – рост 150 см, нормального телосложения, коричневые с проседью волосы, карие глаза.

Одежда обоих на момент исчезновения неизвестна.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении супругов, просят срочно позвонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также поисковики ждут добровольцев, готовых помочь в поисках.

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