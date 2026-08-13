ПВО РФ уничтожила 193 украинских беспилотника: в том числе и над Башкирией

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские беспилотники над территорией Башкирии. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских дрона самолетного типа. Башкирия оказался в числе регионов, над которыми были замечены беспилотники.

Помимо Башкирии, БПЛА были зафиксированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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