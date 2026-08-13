ЦУР: в восьми районах Башкирии фиксируют проблемы с топливом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В восьми районах Башкирии на заправках сложилась напряженная обстановка с топливом. Об этом рассказал руководитель отдела продвижения Центра управления республикой Радик Гареев на сегодняшнем брифинге.

Трудности с топливом сохраняются в Аскинском, Баймакском, Балтачевском, Благоварском, Илишевском, Кармаскалинском, Чекмагушевском и Чишминском районах. В утренние часы топливо на отдельных АЗС отсутствовало – поставки запланировали на вечер. На всех заправках, отмечают власти, сформирован резервный запас для автомобилей экстренных служб.

В очередях на АЗС по республике стоят, по данным чиновников, от 5 до 26 машин. В остальных муниципалитетах ситуация стабилизировалась.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.