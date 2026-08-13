СМИ: обвиняемый в крупном мошенничестве замглавы Центра развития туризма Башкирии Артур Идельбаев вышел из СИЗО

Фото: Аккаунт Артура Идельбаева в соцсетях

Артур Идельбаев – заместитель руководителя Центра развития туризма Башкирии – вышел из СИЗО. Об этом рассказал Telegram-канал «Честный репортаж».

Сообщается, что Советский районный суд Уфы изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Идельбаев, руководитель Центра туризма Руслан Юнусов и сотрудник коммерческой организации обвиняются в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2023-2024 годах они подали в Министерство предпринимательства и туризма республики фиктивные заявки на субсидии. Деньги предназначались якобы для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. В заявках указывали ложные сведения о планируемой деятельности и объемах инвестиций.

Кроме того, обвиняемые, по данным правоохранителей, направляли в министерство поддельные отчеты и заключали фиктивные договоры на поставку по заниженной стоимости, которые перемещали между районами.

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