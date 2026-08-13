На Башкирию надвигается циклон: он принесет с собой осадки и холода

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирию с северо-западных районов России идет циклон – вместе с ним придут дожди и резкое похолодание. Об этом рассказали в Башгидрометцентре.

С 14 августа и в выходные дни в большинстве районов республики ожидаются дожди – местами с грозами. На юго-востоке существенных осадков не прогнозируют. Холодный воздух с северо-запада России опустит ночную температуру до +4, +9°, дневную – до +13, +18°. Среднесуточные показатели окажутся ниже нормы на 3-5 градусов.

– Жители республики почувствуют приближение осени. Повышение температуры воздуха в республике ожидается с 18 августа, – утверждают синоптики.

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