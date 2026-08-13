Детсад будет больше, появится парковка: проект застройки квартала в уфимском Затоне обновили

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе обновили проект застройки южной части района «Затон-Восточный». Постановление опубликовали на сайте городской администрации.

По документу, в проект добавили общественное здание с коммерческими помещениями и встроенным паркингом на 153 машино-места. Детский сад в этом районе станет больше – его вместимость выросла с 235 до 260 мест. Кроме того, во дворах появятся элементы благоустройства.

Общая площадь жилого фонда не изменилась – 25 тысяч квадратных метров.

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