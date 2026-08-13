Забрал деньги и «уплыл» в неизвестность: «морячок из Испании» развел женщину из Башкирии на 112 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Башкирии потеряла более 112 тысяч рублей после знакомства с мошенником в интернете. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

39-летняя женщина познакомилась в сети с мужчиной, который назвался моряком из Испании. Новый знакомый предложил отправить ей подарок, но попросил заранее оплатить таможенные пошлины. Женщина перевела деньги с кредитной карты – и больше ни подарка, ни «моряка» не видела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности причастных.

В МВД напомнили, что мошенники часто представляются военными, моряками или врачами, которые находятся за границей. Жителей просят не переводить деньги виртуальным знакомым и не оплачивать за них никаких расходов – таможенных сборов, страховок, билетов. Просьба срочно перевести деньги – повод немедленно прекратить общение.

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