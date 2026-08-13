Запрет вейпов в Башкирии: что об этом думает Хабиров

Фото: Рустем АХУНОВ, Диана ИВАНОВА

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не намерен вводить в республике запрет на продажу вейпов. Об этом он рассказал на встрече с представителями республиканских СМИ.

С 1 марта 2027 года российские регионы получат право самостоятельно запрещать продажу вейпов – соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Многие субъекты уже заявили о готовности воспользоваться этим правом.

Хабиров признал, что вейпы наносят серьезный вред здоровью – в том числе зафиксированы летальные случаи среди несовершеннолетних. Однако он усомнился в эффективности полного запрета и провел параллель с антиалкогольной кампанией 1980-х. По его словам, тогда запрет породил теневой рынок, и люди покупали спиртное у таксистов.

Он также рассказал, что получал предложения резко ограничить часы продажи алкоголя – до двух часов в день. Но и эту идею руководитель республики отверг как малоэффективную.

Хабиров подчеркнул, что не станет принимать закон, в результативность которого сам не верит.

– Спорная очень история. Стоит ли этим заниматься? Я могу ошибаться, но я считаю – нет, – заявил руководитель региона.

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