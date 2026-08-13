В Уфе на стройке насмерть разбился рабочий: возбуждено уголовное дело

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе возбудили уголовное дело после гибели рабочего на строительной площадке на улице Айской. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

Трагедия произошла сегодня около 10:00. 34-летний монтажник работал на восьмом этаже строящегося 26-этажного дома и упал в шахту лифта. Спасатели вытащили мужчину, однако он скончался до приезда скорой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования проведут экспертизы, в том числе проверят, были ли нарушены требования безопасности при проведении строительно-монтажных работ. Прокуратура Башкирии также начала проверку по факту трагедии.

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