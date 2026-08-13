Реконструкция Парка Ленина в Уфе уже вот-вот завершится: открытие уже через пару месяцев

Фото: Администрация Уфы

Парк имени Ленина в Уфе планируют открыть в октябре – ко Дню Республики. Об этом рассказали в администрации города.

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров и исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов посетили парк и осмотрели ход реконструкции.

Подрядчики уже обновили инженерные сети, установили детские и спортивные площадки, амфитеатр. Продолжается реконструкция двух фонтанов и укладка плитки на дорожках. Со стороны улицы Заки Валиди восстанавливают историческую арку, которая украшала вход в парк еще в советское время. Также здесь оборудуют беговой маршрут, устанавливают освещение и видеонаблюдение.

Хабиров отметил, что после обновления парк станет одним из самых красивых в республике. По его словам, из мемориального пространства его превратят в комфортное место для прогулок с детьми – с несколькими зонами под разные интересы.

Шарипов добавил, что парк уже сейчас популярен среди жителей и гостей города, а после реконструкции станет одной из главных точек притяжения исторического центра Уфы.

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