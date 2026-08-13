Все ради пиццы: четверо молодых уфимцев с ножом накинулись на курьера

Фото: МВД Башкирии

В Уфе задержали четверых подозреваемых в вооруженном ограблении доставщика пиццы. Об этом рассказали в МВД Башкирии.

57-летний курьер привез заказ – пиццу и напитки примерно на шесть тысяч рублей – по адресу на улице Баргузинской. Он позвонил заказчику, трубку взяла девушка и пообещала выйти за едой. Из подъезда общежития вышел молодой человек и предложил оплатить заказ переводом. Подтверждения платежа курьер не получил, между ними вспыхнул конфликт.

Из того же подъезда вышли еще двое. Один достал перочинный нож и потребовал отдать заказ. Курьер отступил, злоумышленники забрали сумку с едой и скрылись в подъезде.

Полицейские быстро установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались трое мужчин – 22, 24 и 28 лет – и 18-летняя девушка. У всех четверых уже есть судимости. Потерпевший опознал нападавших. На допросе те признались, что заранее планировали обмануть курьера и сымитировать перевод денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Трое мужчин отправились под стражу, девушка – под подписку о невыезде.

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