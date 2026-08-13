В Башкирии экологи проверили воздух после атаки БПЛА: ничего опасного не обнаружили

Фото: Минэкологии Башкирии

После атаки беспилотников в Чишминском районе Башкирии специалисты проверили качество воздуха. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования республики.

Сотрудники ведомства и аналитической лаборатории выехали на место с передвижной экологической лабораторией. Они взяли пробы на бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород. Результаты показали: превышений установленных норм нет.

Напомним, сегодня утром в республике объявили режим «Беспилотная опасность». Дроны атаковали Салаватский и Чишминский районы. Всего в небо зафиксировали 21 беспилотник – 16 из них сбили над Салаватом. Остальные направились к логистическому центру Wildberries в Чишминском районе, где вспыхнул пожар. Сотрудников объекта эвакуировали заблаговременно. В компании уточнили, что товаров на складе не было – он не использовался для хранения продукции. К тушению привлекли вертолет Ка-32.

Два человека получили ранения. Оба были госпитализированы и получают необходимую помощь, рассказали в Минздраве республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.