Мавлиев ответил Хабирову: мэр Уфы высказался об отказе главы Башкирии работать с ним

Фото: Рустем АХУНОВ, Иван МАКЕЕВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев ответил на слова главы Башкирии Радия Хабирова об отказе работать с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мавлиев через своего адвоката заявил, что слышать оценку, которую озвучил вчера руководитель республики, ему тяжело. При этом он отметил, что не намерен переходить к упрекам и превращать ситуацию в публичный конфликт.

Свое обращение в суд мэр объяснил не желанием вернуться в кресло руководителя, а стремлением защитить право на законную процедуру и профессиональную репутацию. Мавлиев добавил, что его полномочия истекают в сентябре и оставаться на посту он не планирует. Отдельно пожелал удачи Шарипову и городской команде.

Ранее Хабиров заявил журналистам, что работать с Мавлиевым на посту мэра не будет. Глава республики также рассказал, что у градоначальника сейчас нет допуска к государственной тайне, а результативная часть решения суда в администрацию Башкирии пока не поступила.

На этой неделе Верховный суд Башкирии восстановил Мавлиева в должности, однако депутаты городского совета заявили о намерении повторно прекратить его полномочия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.