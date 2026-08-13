В Уфе на стройке погиб монтажник: прокуратура начала проверку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе прокуратура начала проверку после гибели рабочего на строительной площадке на улице Айской. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Трагедия произошла сегодня около 10:00. 34-летний монтажник выполнял работы на восьмом этаже строящегося 26-этажного дома и упал в шахту лифта. Спасатели УГЗ вытащили мужчину, однако он скончался до приезда скорой помощи.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает надзорное ведомство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.