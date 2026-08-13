В ситуацию после атаки БПЛА на Башкирию включилась прокуратура: чем занялось надзорное ведомство

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Башкирии контролирует соблюдение прав граждан после атаки беспилотников. Об этом рассказали в ведомстве.

Руководство прокуратуры организовало взаимодействие со всеми службами для оперативной помощи жителям.

Напомним, утром 13 августа в республике объявили режим беспилотной опасности. Дроны атаковали Салаватский и Чишминский районы. Всего в небо поднялся 21 беспилотник – 16 из них сбили над Салаватом. Остальные направились к логистическому центру Wildberries в Чишминском районе, где вспыхнул пожар. Сотрудников объекта эвакуировали заблаговременно. В компании уточнили, что товаров на складе не было – он не использовался для хранения продукции. К тушению привлекли вертолет Ка-32.

Два человека получили ранения. Оба госпитализированы и получают необходимую помощь, рассказали в Минздраве республики.

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