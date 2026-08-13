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НовостиПроисшествия13 августа 2026 11:34

Трагедия на стройке в Уфе: монтажник упал в шахту лифта и умер

В Уфе на стройке монтажник упал в шахту лифта и умер
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

На улице Айской в Уфе в строящемся 26-этажном доме рабочий сорвался в лифтовую шахту и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе городского Управления гражданской защиты.

34-летний монтажник работал в субподрядной организации. Он упал в шахту с высоты восьмого этажа. Спасатели УГЗ извлекли мужчину, однако до приезда скорой помощи он скончался от полученных травм. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели напомнили: несоблюдение техники безопасности при работе на высоте может привести к непоправимым последствиям.

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