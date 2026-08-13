В Салавате после атаки беспилотников проверили воздух на вредные вещества

В Салавате после атаки БПЛА не обнаружили превышений вредных веществ в воздухе.

После атаки беспилотников и возгорания в промышленной зоне Салавата специалисты проверили атмосферный воздух. В пробах искали бензол, диоксид серы, оксид углерода и сероводород, но превышений допустимых концентраций не обнаружили.

Исследование провели специалисты Минэкологии Башкирии совместно с сотрудниками аналитической лаборатории. Для работы в Салават направили передвижную экологическую лабораторию.

Как сообщил глава ведомства Нияз Фазылов, специалисты отбирали пробы воздуха на содержание вредных веществ. Параллельно за состоянием атмосферы продолжают следить автоматические станции контроля. По результатам проведенных анализов концентрации проверенных веществ не превысили предельно допустимые нормы. Превышений ПДК не зафиксировано.

Проверка воздуха потребовалась после атаки беспилотников на Салават утром 13 августа. Обломки одного из БПЛА упали в промышленной зоне города, после чего там произошло возгорание.

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