В Уфе девушка уговорила 17-летнюю знакомую попробовать наркотики и получила 6 лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Шесть лет в колонии общего режима проведет 21-летняя жительница Уфы, которую суд признал виновной в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Свою вину подсудимая не признала.

Как установил Октябрьский районный суд Уфы, в январе 2026 года девушка предложила своей 17-летней знакомой попробовать запрещенные вещества и уговорила ее это сделать. После этого общение продолжилось в интернете. На протяжении нескольких дней девушки активно переписывались, а затем встретились в одной из квартир Уфы. Во время этой встречи подросток вновь употребила наркотические средства.

Как сообщает республиканская прокуратура, суд признал 21-летнюю уфимку виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Уточняется, что подсудимая вину не признала.

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