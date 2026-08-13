«Я вас не нанимала»: в Уфе женщина попыталась столкнуть альпиниста с окна

В Уфе промышленному альпинисту пригрозили обрезать страховочные веревки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе обычная работа промышленного альпиниста едва не закончилась опасным конфликтом с хозяйкой квартиры. Женщина попыталась столкнуть рабочего и пригрозила перерезать веревки, на которых он держался.

Известно, что молодой человек выполнял работы по реставрации дома по заданию местных коммунальных служб. Во время работ он оказался возле окна одной из квартир, чем сильно возмутил ее хозяйку.

Как рассказал «Базе» сам альпинист Рафаель, женщина заявила, что не нанимала его и вообще не разрешала находиться возле своего окна. Отдельно ее возмутило то, что рабочий оперся ногами на оконную конструкцию.

Разговор быстро перестал быть обычной бытовой перепалкой. По словам альпиниста, пенсионерка попыталась его столкнуть, а затем стала угрожать вызовом полиции. Женщина якобы собиралась заявить, что незнакомец пытается попасть в ее квартиру. Но самым опасным моментом стала угроза обрезать веревки, на которых находился рабочий.

Сам альпинист при этом, судя по рассказу, пытался сохранять спокойствие и объяснить женщине, что находится у дома по работе и не собирается проникать в ее квартиру.

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