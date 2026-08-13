12 литров жидкости и киста размером 23 сантиметра: врачи Башкирии спасли 91-летнюю пациентку

Две гигантские опухоли за две операции удалили врачи в Стерлитамаке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке врачи провели две сложные операции пациенткам с гигантскими новообразованиями. У 91-летней женщины обнаружили кисту диаметром 23 сантиметра, из которой удалось удалить 12 литров жидкости, а у 46-летней пациентки - доброкачественную опухоль матки весом 4 килограмма.

По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, 91-летняя пациентка поступила в ГКБ №1 Стерлитамака, где медики обнаружили гигантскую кисту. Образование достигало 23 сантиметров в диаметре.

Хирурги гинекологического отделения удаляли жидкость постепенно, небольшими порциями. Резко откачивать такой объем было опасно, так как это могло привести к перепадам давления и нарушениям кровообращения. После того как 12 литров жидкости удалили, врачи извлекли и стенки кисты.

Второй сложный случай врачи ГКБ №1 разбирали у 46-летней женщины. У пациентки обнаружили гигантскую миому матки. Диаметр доброкачественного новообразования достигал 32 сантиметров, а вес составлял 4 килограмма. Несмотря на доброкачественный характер опухоли, она уже серьезно мешала женщине и сдавливала соседние органы и нарушала привычную жизнь.

Отмечается, что обе операции прошли успешно.

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