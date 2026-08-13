После атаки БПЛА на Wildberries в Башкирии возбудили дело о теракте

Башкирии расследуют атаку БПЛА на логистический центр как теракт. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

После атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Чишминском районе Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье о террористическом акте.

Напомним, атака произошла утром 13 августа. Беспилотники ударили по объекту в промышленной зоне Чишминского района, после чего там началось возгорание. В результате происшествия есть пострадавшие.

Для тушения пожара на место направили пожарные расчеты, а также вертолет Ка-32. Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что всего республику атаковал 21 беспилотник. 16 БПЛА были сбиты в районе Салавата, еще пять, по словам руководителя региона, направились к Чишминскому району.

По имеющимся данным, на объекте Wildberries людей успели заранее эвакуировать. В компании также уточнили, что на площадке не хранились товары.

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