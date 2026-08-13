В Уфе запретили купаться на пляжах из-за подъема воды

Пляжи Белой и Уфы закрыли для купания после подъема уровня воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На пляжах Уфы временно запретили купаться из-за подъема уровня воды в реках. С начала купального сезона в городе погибли пять человек, а спасателям уже пришлось вытащить из воды более 150 жителей.

Особенно напряженными стали прошедшие выходные. За два дня сотрудники спасательных служб помогли выбраться из рек семи людям.

Сейчас ограничения действуют на пляжах Белой и Уфы. Причиной запрета стал подъем уровня воды, который увеличивает риски для отдыхающих.

Сотрудники Управления гражданской защиты ежедневно проводят рейды на водоемах. Спасатели следят за соблюдением запрета и напоминают горожанам об опасности купания в местах, где оно временно ограничено.

Всего с начала купального сезона в Уфе из воды спасли более 150 человек, при этом пять случаев закончились трагически.

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