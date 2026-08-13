Башкирия отразила атаку 21 БПЛА: Хабиров рассказал о последствиях

абиров сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотников на Башкирию. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал подробности очередной атаки беспилотников на республику. По его словам, регион атаковал 21 БПЛА, 16 из которых были сбиты в Салавате.

- Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе, - сообщил Радий Хабиров.

В Чишминском районе после атаки возник пожар. Сейчас его тушат, к работе привлекли в том числе пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории промышленной зоны, где расположен объект Wildberries. В компании уточнили, что людей с площадки заблаговременно эвакуировали, а товаров на этом объекте не хранилось.

В Салавате обломки одного из беспилотников упали в промзоне, после чего также произошло возгорание. На месте работали экстренные службы.

По словам Хабирова, в результате сегодняшних атак ранения получили два человека. Оба пострадавших находятся в больницах, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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