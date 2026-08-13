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НовостиПроисшествия13 августа 2026 6:43

Два человека пострадали при атаке 21 БПЛА на Башкирию

Два человека получили ранения при атаке БПЛА на Башкирию
Дарья КИНЗИКЕЕВА
При атаке беспилотников на Башкирию пострадали два человека.

При атаке беспилотников на Башкирию пострадали два человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Башкирию. Оба пострадавших сейчас находятся в больницах, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, всего Башкирию атаковал 21 беспилотник. Основной удар пришелся на Салават, где сбили 16 БПЛА.

- Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь, - сообщил Радий Хабиров.

Еще пять беспилотников направились в сторону Чишминского района. Их целью, по словам главы Башкирии, стал логистический центр

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