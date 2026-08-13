Два человека пострадали при атаке 21 БПЛА на Башкирию

При атаке беспилотников на Башкирию пострадали два человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Башкирию. Оба пострадавших сейчас находятся в больницах, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Подробности сообщил глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, всего Башкирию атаковал 21 беспилотник. Основной удар пришелся на Салават, где сбили 16 БПЛА.

- Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь, - сообщил Радий Хабиров.

Еще пять беспилотников направились в сторону Чишминского района. Их целью, по словам главы Башкирии, стал логистический центр

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