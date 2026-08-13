В Башкирии сняли режим беспилотной опасности после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Башкирии сняли режим беспилотной опасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сняли режим беспилотной опасности, который вводили на фоне атаки БПЛА на регион. Ограничения действовали после того, как обломки одного из беспилотников упали в промзоне Салавата, где произошло возгорание.

Ранее глава республики Радий Хабиров сообщил об отражении очередной атаки БПЛА. По его словам, все службы были направлены на место происшествия в Салавате.

Еще одно возгорание произошло в Чишминском районе. Там после воздушной атаки загорелась территория промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. В компании сообщили, что людей с объекта заблаговременно эвакуировали, а товаров на этой площадке не хранилось.

На время действия режима в Башкирии также вводились ограничения на работу аэропорта Уфы. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

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