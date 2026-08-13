В Башкирии после атаки БПЛА загорелся склад Wildberries

Возгорание произошло на объекте компании в Башкирии после атаки БПЛА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии загорелся склад Wildberries. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что возгорание произошло после атаки дрона на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов компании. На месте работают пожарные расчеты.

До начала происшествия с объекта заблаговременно эвакуировали людей. Как уточнили в компании, меры приняли в соответствии с требованиями безопасности. При этом товаров на данном объекте не хранят, так как он не используется для складского хранения продукции.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об отражении атаки беспилотников на Салават. По его словам, обломки одного из БПЛА упали в промзоне города, после чего возникло возгорание. Все службы были направлены на место происшествия.

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