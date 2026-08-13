Жители Башкирии сообщили о взрывах и густом дыме под Уфой

В Чишминском районе после взрывов заметили густой дым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Чишминского района сообщили о серии взрывов в небе, после которых в районе распределительного центра появился густой черный дым. По словам местных жителей, перед появлением дыма они услышали около шести взрывов. Что именно произошло и что стало причиной задымления, пока официально не сообщается.

Сообщения о случившемся появились на фоне атаки беспилотников на Башкирию. Ранее глава республики Радий Хабиров сообщил об отражении очередной террористической атаки БПЛА на Салават. По его словам, обломки одного из беспилотников упали в промзоне города, после чего возникло возгорание.

Напомним, в регионе с 8:40 действует режим беспилотной опасности. Из-за ограничений временно приостановили прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

Информация о происходящем в Чишминском районе уточняется.

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