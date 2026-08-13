В Уфе мужчина сбил автомобилем прохожего после замечания

Житель Уфы предстанет перед судом за наезд на прохожего и избиение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 39-летний мужчина предстанет перед судом после конфликта во дворе дома, который закончился наездом на прохожего. Как установило следствие, после замечания обвиняемый сел за руль «Шкоды Октавии», сбил мужчину, а затем избил его.

По данным ведомства, инцидент произошел в марте 2026 года во дворе дома на улице Касимовской. По версии следствия, обвиняемый находился в припаркованном автомобиле вместе со знакомыми. Компания распивала спиртное и слушала музыку. В какой-то момент к ним подошел местный житель и сделал замечание. После этого между мужчинами произошел конфликт. Обвиняемый вышел из машины и направился к потерпевшему, который попытался убежать, однако на этом история не закончилась. Мужчина вернулся к автомобилю, сел за руль и поехал вслед за обидчиком. В итоге он совершил наезд на прохожего, а после этого вышел из машины и избил его. Как пояснили в прокуратуре, потерпевший получил множественные телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, где врачи зафиксировали вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура Калининского района Уфы утвердила обвинительное заключение. Мужчине вменяют умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением предмета, использованного в качестве оружия. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы, где его рассмотрят по существу

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