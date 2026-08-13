В Башкирии клещевым энцефалитом заболели 14 человек

Роспотребнадзор раскрыл статистику по клещевым инфекциям в Башкирии. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Башкирии зарегистрировали 14 случаев клещевого вирусного энцефалита. Среди заболевших были трое детей, при этом летальных исходов от инфекции в республике за год не зафиксировали. Данные о заболеваемости опубликовал Роспотребнадзор Башкирии.

По сравнению с 2024 годом число зарегистрированных случаев энцефалита снизилось на 30,6%. Больше всего заболевших оказалось в Белорецком районе - там инфекцию выявили у пяти человек.

Еще по одному случаю зарегистрировали в Аскинском, Караидельском, Дуванском, Абзелиловском, Благовещенском и Уфимском районах. Также заболевание выявляли у жителей Сибая, Салавата и Стерлитамака.

Помимо клещевого энцефалита, в регионе регистрировали случаи иксодового клещевого боррелиоза. Данные по заболеваемости этими инфекциями представлены Роспотребнадзором по итогам 2025 года, передает UfaTime.ru.

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