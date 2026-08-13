В Башкирии определились с подготовкой ко Дню Республики

День Республики в Башкирии отметят с ярмарками и спортивными мероприятиями. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении Дня Республики в Башкирии в 2026 году. Праздничные мероприятия пройдут в октябре, а сам официальный выходной перенесут с 11 на 12 октября.

Согласно документу, подготовкой праздника займется организационный комитет во главе с исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики Искандером Ахметвалеевым. Его заместителем назначен первый вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев.

В оргкомитет вошли руководители республиканских министерств и ведомств, в том числе МВД, МЧС, Минздрава и Минкульта, а также представители муниципалитетов и депутатского корпуса.

Комитету предстоит разработать и утвердить программу праздничных мероприятий. Муниципалитетам рекомендовано провести торжественные события не только в городах, но и в сельских поселениях.

В программе должны появиться культурные и спортивные мероприятия, ярмарки и выездная торговля. Отдельно власти поручили позаботиться о праздничном оформлении улиц, площадей и зданий с использованием государственной символики России и Башкирии.

За безопасность во время празднования будет отвечать МВД республики. Ведомству поручено обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения.

Правительству Башкирии предстоит определить источники финансирования мероприятий.

День Республики отмечается в Башкирии 11 октября и является официальным выходным. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье, поэтому выходной перенесут на понедельник, 12 октября.

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