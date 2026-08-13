Два человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

Фото: МЧС по РБ

Два человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Аралбай Кугарчинского района. Их тела обнаружили после того, как огнеборцы потушили пламя и начали разбирать конструкцию здания. Об этом сообщает МЧС по РБ.

По данным ведомства, пожар произошел в бревенчатом одноэтажном доме на улице Революционной. Возгорание произошло ночью 13 августа. После ликвидации пожара специалисты обнаружили внутри дома двух погибших. Ими оказались 74-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Специалисты устанавливают причину возгорания и обстоятельства гибели людей.

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