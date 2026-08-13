В Башкирии с начала года зарегистрировали 17 лесных пожаров

В Башкирии с начала года огонь прошел более 655 гектаров сухой растительности. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали два загорания сухой растительности. Оба случая произошли в Баймакском районе.

С начала 2026 года в республике зарегистрировали 17 очагов лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 88 гектаров.

Еще 222 раза спасатели фиксировали загорания сухой растительности. В общей сложности огонь распространился на площади более 655 гектаров.

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