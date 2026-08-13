В Башкирии объявили режим беспилотной опасности

В республике объявили беспилотную опасность. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Также аэропорт Уфы временно не принимает и не отправляет самолеты. Ограничения на работу воздушной гавани ввели для обеспечения безопасности полетов

Жителям республики рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности. При обнаружении беспилотного летательного аппарата нельзя приближаться к нему и пытаться самостоятельно его сбить.

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