«Молочная страна-2026» пройдет в Уфе 29 августа

Уфимцев приглашают на фестиваль «Молочная страна» в парк «Кашкадан».

В Уфе 29 августа устроят большой семейный праздник - фестиваль «Молочная страна-2026» пройдет в парке «Кашкадан». В этом году мероприятие посвятят Году большой и дружной семьи, а гостей традиционно встретят стаканом свежего молока.

После молочного приветствия посетители смогут отправиться на ярмарку и фермерский рынок, заглянуть в сырную лавку, попробовать медовую продукцию и заглянуть в кумысную деревеньку. Отдельной площадкой станет ЭкоДеревня.

Организаторы подготовили программу и для детей, и для взрослых. Гостей ждут интерактивные площадки, мастер-классы и живая музыка. А одним из главных новшеств этого года станет выступление семейной труппы «Молочный Цирк».

Для самых маленьких участников фестиваля тоже придумали развлечение. Детей от полутора до четырех лет пригласят на площадку «Телячьи скачки», где они смогут покататься на надувных коровках.

Фестиваль «Молочная страна» проводится в Уфе ежегодно с 2011 года и считается крупнейшим в России семейным гастрономическим мероприятием, посвященным молоку и молочной продукции. За время существования он успел стать одним из заметных городских праздников - ежегодно его посещают более 100 тысяч человек.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение - 0+.

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