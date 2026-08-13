На «Птичьем дворе» нашли пельмени с датой производства из будущего

Россельхознадзор нашел на «Птичьем дворе» продукцию с невозможной датой выработки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На предприятии «Птичий двор» обнаружили пельмени, которые по документам появились раньше, чем были произведены. Ошибку в электронной ветеринарной документации нашли специалисты Россельхознадзора во время мониторинга системы «Меркурий».

Проверка проходила с 1 по 11 августа. Инспекторы изучили сведения о подконтрольной продукции на площадке ООО «Птичий двор» и обратили внимание на документ, оформленный 7 августа 2026 года.

Государственный ветеринарный врач, обслуживающий предприятие, в этот день оформил электронный ветеринарный сопроводительный документ на партию пельменей весом 50 килограммов. Однако в графе с датой выработки продукции стояло 29 августа 2026 года. Получается, пельмени по документам были произведены почти на три недели позже оформления сопроводительного документа. Такая хронология, разумеется, невозможна.

В Россельхознадзоре отметили, что внесение недостоверной информации нарушает требования к прослеживаемости продукции животного происхождения. Такая система необходима, чтобы можно было установить происхождение товара и отследить его движение от производителя до потребителя.

- Внесение недостоверных сведений о дате производства нарушает требования к обеспечению прослеживаемости подконтрольной продукции. Это создает риск попадания на потребительский рынок товаров животного происхождения ненадлежащего качества либо потенциально опасных для здоровья граждан, - подчеркнули в Россельхознадзоре.

После выявления нарушения государственному ветеринарному врачу направили предупреждение через систему «Ветис.Паспорт».

Ведомство продолжает контролировать соблюдение требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

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