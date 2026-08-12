Хабиров рассказал, почему в Башкирии возникли проблемы с бензином

Глава Башкирии рассказал, когда на заправках исчезли большие очереди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Башкирии постепенно улучшается. По словам властей, большие очереди на заправках исчезли, а частные АЗС начали получать больше топлива. При этом глава республики Радий Хабиров связал перебои с общими проблемами на топливном рынке страны и влиянием атак беспилотников. О ситуации с бензином руководитель региона рассказал во время встречи с главными редакторами уфимских СМИ.

По словам Хабирова, топливный рынок в разных регионах страны тесно связан, поэтому нехватка бензина в одной республике или области может быстро отразиться на соседях.

- Это переливающийся сосуд. Не бывает так, что у нас есть, а у кого-то нет. Если предприятия стоят здесь, они качают нефть только для этого региона? Нет, это совсем не так. Все зависит от общего состояния, - пояснил глава Башкирии. Он отметил, что при возникновении проблем с поставками в соседних регионах сложности постепенно появляются и в Башкирии.

По словам Хабирова, начала выравниваться. Больших очередей на заправках уже нет. Кроме того, топливом начали активнее обеспечивать частные АЗС. Отдельно глава республики остановился на ситуации с беспилотными атаками. По его словам, ограничения, которые вводятся для обеспечения безопасности, могут отражаться и на работе промышленных предприятий.

- Когда происходит атака, приходится останавливать производство. Мы должны очень ответственно обеспечить оборону. Этим и занимаемся сейчас, - подчеркнул Радий Хабиров.

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