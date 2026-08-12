Бронзовый Салават Юлаев должен появиться в Уфе в октябре 2027 года

Хабиров рассказал, каким станет место вокруг нового памятника Салавату Юлаеву.

Новый бронзовый памятник Салавату Юлаеву в Уфе планируют установить в октябре 2027 года. Вместе со скульптурой преобразится и территория вокруг нее - там появится смотровая площадка. О планах по реконструкции памятника и прилегающего пространства глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на встрече с редакторами СМИ.

По словам руководителя региона, первый этап работ должен завершиться одновременно с установкой новой скульптуры. Территорию у фонтана, которую глава Башкирии назвал уже «подуставшей», также обновят.

- По нашему плану октябрь 2027 года, тогда Салават Юлаев должен взлететь на свое место, встать там. Территория, где фонтан находится, должна быть преображена. Она тоже уже подуставшая. Появится смотровая площадка, на этом первая очередь реконструкции завершится, - сказал Радий Хабиров.

На этом благоустройство не остановится. В дальнейшем власти планируют продолжить реконструкцию вниз от памятника. Второй этап должен сделать территорию более удобной для прогулок и позволить спускаться от скульптуры вниз. При этом судьба восстановленного чугунного памятника пока остается отдельным вопросом. Хабиров считает, что после реставрации скульптуру необходимо разместить под крышей, чтобы защитить ее от воздействия погодных условий.

Глава Башкирии также намерен обсудить с жителями возможное место установки восстановленного чугунного памятника.

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