Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с подростками в Башкирии

После гибели подростка на питбайке прокуратура начала проверку в Башкирии. Фото: прокуратура РБ.

Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Архангельском районе Башкирии, где погиб 17-летний водитель питбайка. Его несовершеннолетний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу.

Напомним, авария произошла сегодня на участке улицы Советской в селе Архангельское. По предварительным данным, столкнулись автомобиль «Лада Калина» и питбайк «Кайро». От полученных в результате аварии травм 17-летний водитель мототранспортного средства скончался. Его сверстника, который находился на пассажирском месте, доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал прокурор Архангельского района Айдар Давлетов. Он координировал действия правоохранительных органов.

В рамках проверки прокуратура установит причины и обстоятельства аварии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и защите прав несовершеннолетних. Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.

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