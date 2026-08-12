В Уфе в 2028 году пройдет саммит ШОС

Уфа готовится принять саммит ШОС в 2028 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уфа примет саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2028 году. Россия будет председательствовать в ШОС в 2027-2028 годах, а подготовкой к этому уже занимается специальный оргкомитет.

Его состав утвердили в мае 2026 года. Председателем оргкомитета назначен помощник президента России Юрий Ушаков, его заместителями стали советник президента Антон Кобяков и глава Башкирии Радий Хабиров.

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