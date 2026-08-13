До +32, а затем похолодание: погода в Башкирии изменится за три дня

В Башкирии ожидаются дожди и похолодание. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

После летней жары погода в Башкирии начнет заметно меняться. Уже в ближайшие дни в республике ожидаются дожди и грозы, а температура воздуха к выходным опустится почти на 10 градусов.

В четверг, 13 августа, ночью существенных осадков не ожидается. Днем на западе республики пройдут небольшие дожди, местами возможны грозы. Ветер будет южным и юго-западным: ночью слабым, днем умеренным, местами порывистым.

Ночью температура составит +9...+14 градусов, а на востоке местами опустится до +4. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. При этом на юго-востоке Башкирии сохранится настоящая летняя жара - там столбики термометров поднимутся до +32.

В пятницу, 14 августа, дожди станут более распространенными. В республике ожидаются кратковременные осадки, местами прогремят грозы. Исключением станет юго-восток региона, где существенных дождей не прогнозируется. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и будет умеренным, местами порывистым. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем - +18...+23. На юго-востоке будет теплее - до +28 градусов.

К субботе, 15 августа, прохладная погода закрепится. Кратковременные дожди и местами грозы сохранятся, однако на юге республики существенных осадков не ожидается. Ветер будет западным, умеренным, местами порывистым.

Ночью температура опустится до +5...+10 градусов, а днем составит всего +14...+19.

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