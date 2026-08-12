В школах Башкирии появятся ответственные за безопасность с зарплатной доплатой

Охранникам школ Башкирии увеличили тариф в три раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В школах Башкирии с 1 сентября 2026 года изменят систему безопасности. После двух инцидентов с детьми власти решили усилить контроль за происходящим в образовательных учреждениях, а охрану передать более подготовленным специалистам.

О новых мерах глава республики Радий Хабиров рассказал на встрече с главными редакторами уфимских СМИ. По его словам, произошедшее заставило власти серьезно пересмотреть действующую систему.

- От стрельбы пластиковыми до стрельбы боевыми пулями иногда один шаг, - отметил Радий Хабиров.

Одним из главных нововведений станет появление в каждой школе отдельного сотрудника, отвечающего за безопасность. Директорам предложили самостоятельно выбрать такого человека. При этом речь идет о сотруднике в должности не ниже первого заместителя директора. За дополнительные обязанности ему установят доплату в размере 30 тысяч рублей.

Еще одно решение касается психологической помощи. В регионе сформировали мобильную группу из опытных психологов. Специалисты будут выезжать в школы, оценивать обстановку и помогать педагогам выстраивать работу с детьми.

Отдельное внимание власти уделили частным охранным предприятиям. Проверка показала, что 70-80% ЧОПов, работавших в уфимских школах, были связаны с Нефтекамском. При этом на постах нередко дежурили пожилые сотрудники, которые после одной школы отправлялись на смену в другую.

Теперь тарифную ставку для охранников увеличили в три раза. Власти рассчитывают благодаря этому привлечь более профессиональных сотрудников. Сейчас проводится конкурс, а с компаниями, которые не справлялись со своими обязанностями, начинают расторгать отношения.

- Мы существенно повысили тревожность для самих себя, для педагогических коллективов, наладили внутренние регламенты и проверяем контуры каждой школы. Приводим к тому, чтобы охрану осуществляли профессионалы, а не 70-летние бабушки и дедушки, - сказал Хабиров.

Все изменения должны заработать в школах республики с 1 сентября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.