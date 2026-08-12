Назаров переходит из правительства Башкирии в Госсобрание

Хабиров не стал раскрывать имя будущего премьера Башкирии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров решил перейти из правительства в Госсобрание - Курултай республики. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал это решение, отметив, что они ранее обсуждали такой вариант.

О позиции Назарова руководитель региона рассказал на встрече с главными редакторами уфимских СМИ. По словам Хабирова, премьер серьезно настроен на участие в выборах и уже идет в депутаты республиканского парламента.

- Из точного могу подтвердить: он всерьез к этому относится и избирается депутатом Госсобрания. А все остальное поживем - увидим, - сказал Радий Хабиров.

При этом глава республики предположил, что в дальнейшем Назаров может заняться бизнесом. По мнению Хабирова, у нынешнего премьер-министра есть подходящие для этого качества. Кто может занять пост председателя правительства Башкирии после ухода Назарова, глава региона пока не сообщил.

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