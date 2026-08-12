В Уфе на шесть дней ограничат движение по Восточному выезду

Водителей Уфы предупредили о перекрытиях на Восточном выезде. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе с 14 по 19 августа ограничат движение по Восточному выезду. Водителям придется учитывать поэтапное перекрытие полос на участке, где будут проводить работы по устройству системы весогабаритного контроля.

Как сообщили в региональном Минтрансе, ограничения введут поочередно в разных направлениях. С 14 по 16 августа перекроют полосы движения в сторону федеральной трассы М-5 «Урал».

Затем, с 17 по 19 августа, ограничения будут действовать в обратном направлении - в сторону Уфы.

На время проведения работ на указанных участках также снизят разрешенную скорость движения. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрута.

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