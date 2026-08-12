Хабиров высказался о восстановлении Мавлиева в должности мэра Уфы

Хабиров заявил, что Мавлиев не сможет вернуться к работе мэром Уфы. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Радий Хабиров заявил, что не планирует продолжать работу с Ратмиром Мавлиевым на посту мэра Уфы. При этом, несмотря на решение Верховного суда Башкирии о восстановлении градоначальника в должности, Мавлиев пока не может приступить к исполнению обязанностей.

Как рассказал глава республики журналистам, сейчас у Ратмира Мавлиева нет допуска к государственной тайне. Кроме того, в администрации Башкирии пока не получили результативную часть решения суда, поэтому Хабиров затруднился прокомментировать, на каком основании градоначальника восстановили в должности.

- Я сам считал и считаю, что работать с ним мы не будем больше на этом посту. То, что происходит с восстановлением Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы, я, на самом деле, даже не могу прокомментировать, на каком основании суд восстановил. Потому что ни Горсовет, никто не получил, соответственно, результативной части, - заявил Радий Хабиров.

Отдельно глава Башкирии высказался о ситуации с муниципальными автомобилями, которыми, по данным Горсовета Уфы, пользовались татарстанские судьи. По словам Хабирова, городская контрольная комиссия провела проверку и полностью подтвердила этот факт. Речь идет о систематическом предоставлении муниципального транспорта судьям из Татарстана в праздничные и выходные дни.

Ранее Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности главы Уфы. После этого депутаты городского Совета заявили о намерении повторно прекратить его полномочия.

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