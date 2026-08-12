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НовостиОбщество12 августа 2026 14:30

Реконструкцию Уфимского цирка могут перенести на 2027 год

Хабиров рассказал, когда начнется реконструкция Уфимского цирка
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Начало реконструкции Уфимского цирка могут отложить из-за ситуации с бюджетом.

Начало реконструкции Уфимского цирка могут отложить из-за ситуации с бюджетом.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Начало реконструкции Уфимского цирка могут перенести с 2026 на 2027 год. О такой возможности рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, отметив, что окончательное решение пока не принято.

По словам руководителя региона, на сроки реализации проекта может повлиять текущая финансовая ситуация. Бюджет на реконструкцию предусмотрен, причем расходы расписаны на несколько лет, однако сейчас власти оценивают возможности начать работы именно в этом году.

- Это финансовая ситуация может сказаться на том, что начнем не в этом году, а в следующем приступим к ремонту. Бюджет есть, расписан на все годы. Есть поручение президента. Вопрос в текущей ситуации с деньгами. Это еще окончательно не решено, стараюсь, чтобы в этом году объект повели, - сказал Радий Хабиров.

При этом глава Башкирии подчеркнул, что от самого проекта реконструкции отказываться не собираются. Если старт работ все же перенесут, они начнутся в 2027 году.

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