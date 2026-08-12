В Башкирии увеличили квоты на добычу лося и медведя

В Башкирии назвали лимиты добычи животных на новый охотничий сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии увеличили квоты на добычу сразу нескольких видов охотничьих животных. Новые лимиты будут действовать с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал глава республики, а о новых показателях на заседании правительства рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

По его словам, увеличить квоты позволила положительная динамика численности некоторых видов животных. Больше всего разрешений по сравнению с прошлым сезоном добавили на добычу лося, бурого медведя и сибирской косули.

В новом сезоне охотникам разрешено добыть 631 бурого медведя. Годом ранее лимит составлял 600 особей. Квота на лося выросла с 3256 до 3391 животного. На сибирскую косулю теперь приходится 3529 разрешений против 3272 в прошлом сезоне. Также в республике установили лимиты на добычу барсука и рыси. Охотникам разрешено добыть 843 барсука и 77 рысей.

При этом в Минприроды Башкирии подчеркивают, что увеличение квот не должно повлиять на экологический баланс. Как отметил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов, все показатели рассчитаны на основании данных учета численности животных.

Получить разрешение на добычу животных в общедоступных охотничьих угодьях можно будет через Минприроды Башкирии. На территориях частных охотничьих хозяйств распределением квот занимаются сами охотпользователи.

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