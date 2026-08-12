Уфимские врачи одновременно восстановили череп и отток жидкости у пациента

В Уфе врачи спасли пациента с гидроцефалией и дефектом черепа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уфимские нейрохирурги помогли молодому мужчине, который после тяжелой черепно-мозговой травмы потерял память и практически разучился нормально говорить и ходить. Врачи городской клинической больницы №21 имени В.Г. Сахаутдинова провели ему сложную операцию сразу по двум направлениям.

Как сообщили в Минздраве России, мужчина попал в больницу после нападения. Две недели он находился в реанимации с ушибом головного мозга. За это время у пациента развилась гидроцефалия - состояние, при котором в полости черепа скапливается избыточная спинномозговая жидкость.

Последствия травмы не ограничились проблемами с оттоком жидкости. У мужчины также образовался серьезный дефект черепа. Из-за полученных повреждений он испытывал трудности с речью и передвижением, а также потерял память.

Перед нейрохирургами стояла непростая задача: пациенту требовалось одновременно решить проблему с накоплением жидкости и восстановить поврежденный участок черепа. Медики приняли решение не разделять лечение на несколько этапов и выполнили одномоментную операцию. Специалисты восстановили нормальный отток лишней жидкости из головы, а затем закрыли дефект черепа с помощью краниопластики.

Сейчас состояние пациента постепенно улучшается. По словам врачей, неврологический дефицит уменьшается, а нарушенные после травмы функции организма постепенно восстанавливаются.

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