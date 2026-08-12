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НовостиПроисшествия12 августа 2026 11:01

В Уфимском районе в кювете обнаружили тело 37-летнего водителя

В Башкирии нашли погибшего водителя перевернувшейся «Мазды»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ГАИ по Уфе

Фото: ГАИ по Уфе

В Уфимском районе утром обнаружили перевернувшуюся «Мазду 6» и погибшего водителя. Машина лежала в кювете возле деревни Шмидтово, а о случившемся в ГАИ сообщил случайный очевидец.

По предварительным данным, авария произошла еще ночью. Около полудня мужчина заметил автомобиль и сообщил об этом в Госавтоинспекцию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в кювете «Мазду 6», а рядом с машиной - тело водителя. Погибшим оказался 37-летний житель Сургута, который приехал в Башкирию в гости.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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